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Лопови украли "Покемон" карте вриједне више од 130.000 евра

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АТВ редакција
15.11.2026 17:26

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Покемон карте колекција
Фото: Pexels/ Erik Mclean

Маскирани пљачкаши украли "Покемон" колекционарске карте вриједне више од 130.000 евра из продавнице сјеверно од Копенхагена.

Полиција трага за пет мушкараца за које се вјерује да су предметом сличним пиштољу пријетили запосленом у продавници у тржном центру у Лингбију, а потом су разбили витрине и украли карте.

Са лица мјеста побгели су аутомобилом.

Покемон колекционарске карте засноване су на серији видео игара, у којима играчи могу да хватају и тренирају фантастична чудовишта.

Карте у цјелини су веома тражене, али поједине ријетке се препродају за велике суме, наводи ДПА, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Покемон картице

Крађа

пљачкаши

Копенхаген

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