Аутор:Стеван Лулић
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Полиција је расвијетлила несвакидашње кривично дјело које је настало током лова, приликом чега је дошло до материјалне штете.
Случај се догодио у мјесту Вељаци код Љубушког када је ловац, 24. новембра, пуцао на дивљач па промашио и погодио врата.
Радом на терену полиција је дошла до сазнања да се у везу са овим инцидентом може довести И.Б. из Љубушког.
Над њим је јуче спроведена криминалистичка обрада, током које је утврђено да је пуцао из ловачке пушке у смјеру дивљачи, при чему су зрна сачме погодила и оштетила гаражна врата на породичној кући.
"Након комплетирања предмета ПУ Љубушки доставиће Тужилаштву ЗХК извјештај о почињеном кривичном дјелу изазивања опште опасности из чланка 323. става 4. Кривичног закона ФБиХ", саопштено је из МУП-а Западно-херцеговачког кантона.
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