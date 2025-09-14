Мајка преминулог дјечака из Коњица оптужује докторку: ''Зашто дијете није превезено санитетом до Мостара?''

14.09.2025
Велика трагедија догодила се у Коњицу у БиХ када је једанаестомесечни дјечак преминуо је на путу до болнице у Мостару.
Мајка Елма Дурановић обратила се јавности и прозвала љекарку из Коњица која је била дежурна тог 7. септембра када је дијете доведено. Управо њу сматра одговорном за смрт сина. Тврди да љекарка није смјела пустити дијете да приватним возилом буде превезено до Мостара већ је то требало учинити возилом Хитне помоћи уз лекарску пратњу.
"За мене ти ниси докторка. Ја као мајка дјетета ти кажем да си убила моје дијете и да му ниси пружила помоћ, покушаћеш се одбранити, али нећеш успјети. Теби не могу ништа јер си ћерка министра, али мене то не занима, Бога има, види све, али има и правде, ако има људства у том закону. Ако сте имали возило зашто ниси ушла у то возило заједно са дјететом и ишла за Мостар у болницу. Носиш бијели мантил и требала би знати боље од мене да ниси смјела дијете пустити приватним возилом за Мостар него си требала сјести у возило Хитне помоћи и за Мостар", поручила је Дурановић.
Нови детаљи трагедије у БиХ: Докторица која је прегледала бебу је кћерка министра
Очајна жена изјавила је да не планира да се повуче и преда у борби за правду.
"За шта си служила ту ноћ у болници? Да сједиш и куцаш упутницу само? Обрати се лично мени као мајци јер ја нисам она мајка која ће сјести и повући се. Теби ако не узму диплому коју си добила путем оца онда код нас закона нема. Ја имам доказе у рукама што си штампала и све остало, теби одбране нема. Дигнимо се народе, ја нисам заштитила дијете, али могу сутра нечије друго. Дигнимо се и станимо више једном заједно јер немамо коме овдје отићи", казала је.
Позвала је и на протест пред болницом у Коњицу 26. септембра, на дан када је дјечак требао славити 1. рођендан.
Дијете умрло у болници од опекотина
Саопштењем се огласила и прозвана љекарка Ламија Велагић.
Како у свом саопштењу тврди, све је радила по протоколу те да је у поступању с пацијентом морала слушати надређеног педијатра који је дао упут да се дијете пребаци у Мостар када су први налази показали повишене вриједности шећера у крви.
"Добила сам упут од надлежног педијатра да се транспорт обави приватним возилом. Након завршеног разговора, медицински техничари ми саопштавају да су оца и дијете премјестили у засебну собу ради немилих призора, будући да је у том тренутку у пријемни дио УЦ стигло возило ХМП-а с повријеђеним мотористом. Одмах сам отишла до оца и саопштила му став педијатра, да налази нису најбољи, те да наши капацитети нису у могућности испитати тачан узрок стања дјетета", изјавила је докторка Ламија Велагић.
Ухапшени родитељи након трагичне смрти дјетета: Наређена хитна обдукција
Она је у свом саопштењу нагласила да ни у једном тренутку није навела да установа нема санитетско возило.
"Наглашавам, нити у једном тренутку оцу нисам рекла да немамо санитетско возило, него напротив, ја сам упркос упути надређеног љекара специјалисте, упитала оца: ‘Имате ли превоз, да вам ипак осигурамо санитет?’. Отац је рекао: ‘Одвешћу га сам.’ На моје питање има ли некога да иде с њим до Мостара, да буде уз дијете, одговорио ми је: ‘Покупићу му мајку’ и отишао је", поручила је љекарка и додала да је спремна на сваку сарадњу с институцијама у овом случају.
