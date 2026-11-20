Аутор:Огњен Матавуљ
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Малољетник (16) из Теслића тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи која се јуче догодила у Теслићу када је дошло до судара његовог мопеда са аутомобилом ”рено” којим је управљала жена К.Ц.
Несрећа се догодила око 18 часова и малољетник је, након несреће, превезен у Универзитетски клинички центар Републике Српске на даље лијечење. Незванично сазнајемо да је задобио вишеструки прелом ноге.
”Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Теслић, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који је наведени догађај квалификовао као кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја”, саопштила је ПУ Добој.
Тачне околности и узрок несреће се истражују.
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