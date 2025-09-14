Logo

Масовна туча у Мостару, има повријеђених

14.09.2025

13:41

Коментари:

0
Масовна туча у Мостару, има повријеђених
Фото: АТВ БЛ

Два лица затражила су љекарску помоћ након што је мостарској полицији протекле ноћи пријављена масовна туча у насељу Бишће поље, потврђено је из полиције.

Портпарол Управе полиције МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона (ХНК) Илијана Милош рекла је Срни да је око 3.00 часа полицији пријављена масовна туча на Бишћу пољу и да су на мјесто догађаја одмах изашле полицијске снаге.

Милошева је навела да су на лицу мјеста затечене двије особе које су тражиле медицинску помоћ.

Тијана Р Будва

Хроника

Обдукција открила језиве детаље смрти Тијане страдале током парасејлинга

Према њеним ријечима, Хитна помоћ је интервенисала, једну особу превезла је у Свеучилишну клиничку болницу Мостар, док је друга смјештена у болницу "Др Сафет Мујић" Мостар.

Настала је и материјална штета на возилима.

Полиција ФБиХ

Друштво

Због удеса обустављен саобраћај на једној дионици у БиХ

"Полиција наставља рад на утврђивању свих околности овог догађаја, а јавност ће бити правовремено обавијештена", додала је портпарол МУП-а ХНК.

Мостарски портали јавили су да је сукоб изазвала група навијача, наоружаних палицама.

Подијели:

Тагови:

masovna tuča

Мостар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Обдукција открила језиве детаље смрти Тијане страдале током парасејлинга

Хроника

Обдукција открила језиве детаље смрти Тијане страдале током парасејлинга

4 ч

0
Лични подаци више од милион грађана објављени на даркнету

Свијет

Лични подаци више од милион грађана објављени на даркнету

4 ч

0
Војска војници парада

Србија

Из Генералштаба откривено колико ће трајати служење војног рока

4 ч

0
МУП упозорава: У случају удеса ова грешка може бити фатална

Друштво

МУП упозорава: У случају удеса ова грешка може бити фатална

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

Око 80.000 људи на концерту Бочелија и Фарела у Ватикану

17

40

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

17

39

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

17

33

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

17

29

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner