Мевлиду Јашаревићу данас истиче привремени притвор, новог рјешења још нема

Аутор:АТВ редакција
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Мевлиду Јашаревићу чије су изручење затражиле Сједињене Државе због оптужби за покушај убиства америчких службеника и запослених у Амбасади САД у Сарајеву, данас истиче привремени притвор који му је Суд БиХ одредио 27. октобра у поступку изручења.
Алма Табаковић, која у овом поступку брани Јашаревића, рекла је Срни да још није добила ново рјешење Суда БиХ.
Јашаревић је 27. октобра требао изаћи из затвора након одслужене петнаестогодишње казне због напада на Амбасаду САД у Сарајеву 2011. године.
Суд БиХ му је након разматрања захтјева за привремено притварање садржаног у вербалној ноти Амбасаде САД-а и приједлога Тужилаштва БиХ одредио мјеру привременог притвора.
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