Михајло мотором ударио у бетонски стуб, боре му се за живот

Извор:

Телеграф

08.09.2025

09:24

Михајло мотором ударио у бетонски стуб, боре му се за живот

Љекари у Ургентном центру у Београду боре се за живот мотоциклисте Михајла С. (24) из Београда који је синоћ тешко повријеђен у незгоди у Раљи, сазнаје "Телеграф.рс".

Он је, наводно, изгубио контролу над мотором и свом силином ударио у бетонски стуб!

Младић је нађен у тешком стању и тако примљен у Ургентни центар у Београду!

Како сазнаје Телеграф, Михајлу је од силине ударца пукла слезина, али је задобио и тешке повреде плућа, али и преломе на тијелу.

О случају је обавјештено Основно јавно тужилаштво у Младеновцу.

Црна статистика

Током претходне недјеље догодило се 617 саобраћајних незгода у којима је погинуло 10, повријеђено 373 лица, при чему је 65 лица задобило тешке тјелесне повреде, кажу из Управе саобраћајне полиција.

"Имајући у виду да је од почетка септембра мјесеца у саобраћајним незгодама живот изгубило 10 лица, апелујемо на све учеснике да буду одговорни приликом учешћа у саобраћају и да имају у виду се и поред максималног ангажовања уређаја и људства саобраћајне полиције, и даље учестало дешавају тешке саобраћајне незгоде.

- Неопходно је прилагодити начин вожње својим способностима и условима у саобраћају, како би се благовремено предвидјела или избегла ризична ситуација која претходи настанку саобраћајне незгоде и страдању лица- кажу из УСП за "Телеграф.рс".

удес

Саобраћајна несрећа

Motociklista

Београд

