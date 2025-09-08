Михајло мотором ударио у бетонски стуб, боре му се за живот

Извор:
Љекари у Ургентном центру у Београду боре се за живот мотоциклисте Михајла С. (24) из Београда који је синоћ тешко повријеђен у незгоди у Раљи, сазнаје "Телеграф.рс".
Он је, наводно, изгубио контролу над мотором и свом силином ударио у бетонски стуб!
Младић је нађен у тешком стању и тако примљен у Ургентни центар у Београду!
Како сазнаје Телеграф, Михајлу је од силине ударца пукла слезина, али је задобио и тешке повреде плућа, али и преломе на тијелу.
О случају је обавјештено Основно јавно тужилаштво у Младеновцу.
Током претходне недјеље догодило се 617 саобраћајних незгода у којима је погинуло 10, повријеђено 373 лица, при чему је 65 лица задобило тешке тјелесне повреде, кажу из Управе саобраћајне полиција.
"Имајући у виду да је од почетка септембра мјесеца у саобраћајним незгодама живот изгубило 10 лица, апелујемо на све учеснике да буду одговорни приликом учешћа у саобраћају и да имају у виду се и поред максималног ангажовања уређаја и људства саобраћајне полиције, и даље учестало дешавају тешке саобраћајне незгоде.
- Неопходно је прилагодити начин вожње својим способностима и условима у саобраћају, како би се благовремено предвидјела или избегла ризична ситуација која претходи настанку саобраћајне незгоде и страдању лица- кажу из УСП за "Телеграф.рс".
