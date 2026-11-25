Аутор:АТВ редакција
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Николина Шљивић, ухапшена у акцији "Емисар", негирала је оптужбе које јој се стављају на терет, рекао је за АТВ адвокат Миљкан Пуцар.
Он поручује да је Шљивић негирала да је на било који начин помагала у бјекству или скривању Ђорђа Ждрале, нити да је учествовала у било каквом скривању доказа или утицала на свједоке.
"Пошто познаје супруге и Ђорђа Ждрале и Косте Пандуревића, да тим породицама помогне. Оне долазе код ње у салон. Источно Сарајево је релативно мало и сви се знају, а све то је ескалирало и она је замољена да помогне", рекао је Пуцар.
Насер Орић, Николина Шљивић, Синиша Дерганц, Месуд и Мустафа Мустафић ухапшени су у полицијској акцији "Емисар" и предати су у Републичко јавно тужилаштво Републике Српске.
Орића су, по налогу Републичког јавног тужилаштва Републике Српске, на подручју Олова ухапсили полицијски службеници СИПА и предали у даљу надлежност МУП-у Републике Српске.
Сви се доводе у везу са пружањем помоћи Ђорђу Ждрали, његовим скривањем, бјекством и покушајем лажирања доказа у предмету који се односи на покушај тешког убиства Косте Пандуревића 2. августа у Источном Новом Сарајеву.
”Ухапшена је укупно пет особа које се доводе у везу са пружањем помоћи Ђорђу Ждрали, за којим полицијски службеници МУП-а РС активно трагају, и то у вези са његовим бјекством, скривањем доказа и покушајем лажирања доказа у предмету који се односи на кривично дјело покушај тешког убиства”, саопштио је МУП Српске.
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Додају да су извршени претреси на више локација, укључујући и објекте у власништву Ђорђа Ждрале.
”Пронађено је и привремено одузето: осам пиштоља, 30.000 КМ, 10.000 евра више мобилних телефона, рачунар и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела”, наводи се у саопштењу.
Додаје се да се осумњиченима на терет ставља извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења и спречавање доказивања, у вези са покушајем убиства Косте Пандуревића.
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”Активности се спроводе под надзором Републичког јавног тужилаштва – Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала. Потрага за Ђорђем Ждралом се наставља, а истрага о улози осумњичених у помагању његовом скривању и ометању доказног поступка се интензивира. Над лицима лишеним слободе биће извршена криминалистичка обрада”, наводе у МУП-у Српске.
Према сазнањима АТВ-а Орић је осумњичен да је након пуцњаве на Пандуревића организовао извлачење Ждрале из Сарајева, у чему су му директно помагали Мустафићи.
Сумња се и да је Орић, посредством Николине Шљивић, ступио у контакт са Пандуревићем нудећи му велики износ новца како би промијенио свој исказ у истрази. Како сазнајемо план је био да се кривица за напад пребаци на ранијег ухапшеног Далибора Бартулу, како се Ждрале не би теретио за покушај убиства. У све је био укључен и адвокат Синиша Дерганц. Преговори око промјене кривца су тајно праћени и снимани од стране истражних органа, што је и довело до хапшења осумњичених.
Подсјетимо, Бартула се 9. септембра предао Републичком тужилаштву и од тада се налази у притвору. Према информацијама из полиције он се сумњичени да је возио Ждралу у тренутку када је пуцао на Пандуревића 2. августа у Источном Новом Сарајеву.
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