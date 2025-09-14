Logo

Мотоциклиста погинуо у судару са трактором

Извор:

Блиц

14.09.2025

17:03

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас око 11 часова и 5 минута у селу Држановац, у општини Житорађа.

Како незванично сазнају београдски медији, саобраћајна несрећа се догодила када је дошло до судара мотоцикла и трактора при чему је мотоциклиста страдао на лицу мјеста.

Полиција је обавила увиђај, о случају је обавијештено тужилаштво у Прокупљу.

