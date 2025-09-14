Мотоциклиста погинуо у судару са трактором

Извор:
Блиц
14.09.2025
17:03
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас око 11 часова и 5 минута у селу Држановац, у општини Житорађа.
Како незванично сазнају београдски медији, саобраћајна несрећа се догодила када је дошло до судара мотоцикла и трактора при чему је мотоциклиста страдао на лицу мјеста.
Полиција је обавила увиђај, о случају је обавијештено тужилаштво у Прокупљу.
Сцена
56 мин0
Свијет
59 мин0
Фудбал
1 ч0
Регион
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
55
17
40
17
39
17
33
17
29
Тренутно на програму