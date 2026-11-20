Аутор:АТВ редакција
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Млади полицајац Дејан Ерић (24) настрадао јуче у саобраћајној несрећи код Бијељине када је са аутомобил "фолксваген" слетио с пута.
МУП Републике Српске се од младог полицајца опростио се емотивном поруком на друштвеним мрежама.
Дејан је рођен 2002. године у Бијељини, гдје је одрастао и завршио основно и средње образовање. Свој професионални пут започео је школовањем на Полицијској академији у Бањалуци, коју је успјешно завршио 2024. године.
Исте године започео је своју полицијску каријеру, најприје као приправник, а потом и као полицијски службеник у Полицијској станици Јања.
Од априла ове године био је распоређен у Полицијску станицу за безбједност саобраћаја Бијељина.
"Своју дужност обављао је часно, одговорно и професионално, са посвећеношћу позиву који је изабрао. Својим радом и односом према колегама оставио је неизбрисив траг међу онима са којима је дијелио свакодневне обавезе и изазове полицијског позива", поручили су из МУП-а.
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Млади полицајац погинуо у саобраћајној несрећи код Бијељине
Иза Дејана су остали родитељи и сестра, родбина, пријатељи и колеге.
"Његов млади живот и полицијски пут прекинути су прерано, а сјећање на њега остаје као трајна успомена на колегу који је свој позив прихватио са чашћу и одговорношћу. У данима када славимо нашег заштитника, Светог архангела Михаила, наше мисли и молитве су са Дејановом породицом. Дијелимо њихову тугу и упућујемо им изразе најискренијег саучешћа", саопштили су из МУП-а.
Дејан ће бити сахрањен у недјељу, 22. новембра, у 13 часова, на гробљу Светог апостола Марка у Новим Дворовима, код Бијељине.
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