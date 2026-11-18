Аутор:Огњен Матавуљ
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Управа криминалистичке полиције МУП Републике Српске ухапсила је четири особе у оквиру акције ”Мозаик” усмјерене на откривању и спречавање сексуалног злоставања и искориштавања дјеце преко интернета.
Акција се спроводи у сарадњи са Европолом и полицијама Србије, Црне Горе, Словеније, Хрватске и Сјеверне Македоније у вези са кривичним дјелима повезаних са дјечијом порнографијом.
”У оквиру акције на подручју Републике Српске ухапшене су четири особе због сумње да су починили кривична дјела искориштавање дјеце за порнографију”, саопштио је МУП Српске.
Додају да су по наредбама надлежних судова извршени претреси на пет локација које користе осумњичени, при чему су пронађени и одузети мобилни телефони, лаптопи, УСБ стикови, меморијске картице, СИМ картице и остали уређаји за чување дигиталних података, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.
”Лица се сумњиче да су у претходном временском периоду путем друштвених мрежа објављивали и размјењивали материјал сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, те да су ступали у контакт са дјецом, достављајући им фотографије и наводећи их да сачињавају материјал дјечије порнографије”, наводе у МУП-у Републике Српске.
У акцијама су активно учествовали припадници полицијских управа Бањалука и Бијељина.
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