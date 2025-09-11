Мушкарац (58) страдао у удесу: У његов ауто ударио пијани младић!

11.09.2025
10:32
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се јутрос око 5.35 часова на путу Лесковац-Печењевце, код мјеста Залужје, у којој је преминуо мушкарац (58).
Како незванично сазнаје Блиц, младић (20) управљао је аутомобилом марке "пасат" када је ударио у задњи дио аутомобила "голф" којим је управљао мушкарац (58).
- "Голф" је слетио са пута, а возач "пасата" је наставио да се креће усљед чега је ударио и у возило марке "рено меган" којим је управљао мушкарац (43) - каже извор "Блица".
Према незваничним сазнањима, мушкарац (58) који је управљао аутомобилом "голф" је настрадао на лицу мјеста.
- Алкотестирањем је утврђено да младић (20) има 1,69 промила алкохола у крви. Он је прошао без повреда, као и возач "рено мегана" - каже извор "Блица".
Више јавно тужилаштво у Лесковцу је дало налог да се изврши увиђај, алкотестирају учесници саобраћајне несреће, изузму трагови са лица мјеста као и обаве све радње ради процесуирања извршиоца кривичног дјела.
Хроника
17 ч4
Свијет
17 ч0
Свијет
17 ч0
Србија
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму