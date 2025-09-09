Мушкарац погинуо када је дрон погодио његов аутомобил

09.09.2025
07:49
Мушкарац је погинуо када су дијелови украјинског дрона погодили његов аутомобил у руском граду Сочију, саопштио је данас гувернер Краснодарског краја Венијамин Кондратјев.
Према прелиминарним информацијама, у нападу украјинских дронова на Сочи оштећено је око шест приватних кућа.
Хитне и специјалне службе раде на терену, додао је Кондратјев у објави на Телеграму, преноси Интерфакс.
Раније, током ноћи Росавијација је увела ограничења на долазак и одлазак авиона на аеродром у Сочију, преноси Танјуг.
Руска противваздушна одбрана је током ноћи оборила 31 украјинску беспилотну летјелицу изнад руске територије, саопштило је Министарство одбране Русије.
Како је наведено, 15 дронова је оборено изнад Црног мора, седам у Белгородској области, у Курску три, на анкесираном Криму и у Краснодарском крају - по два, у Тамбовској и Вороњешкој области по један.
