Мушкарац улетио у болницу мртав пијан, па насрнуо на здравствене раднике

Блиц

10.09.2025

20:47

Фото: Kaboompics.com/Pexels

Треће основно јавно тужилаштво у Београду наложило је задржавање осумњиченом З.У. (49) након што је у Клиничко-болничком центру "Земун" напао доктора и медицинску сестру, а претходно оштетио улазна врата установе.

Инцидент се догодио 8. септембра у вечерњим часовима, када је осумњичени, под дејством алкохола 1,04 промила, прво физичком силом оштетио улазна врата болнице, а потом насрнуо на љекара Д.С. (27) и медицинску сестру Љ.Ж. (55), нанијевши им лаке тјелесне повреде. Напад се догодио док су здравствени радници обављали своје дужности.

Тужилаштво терети З.У. за два кривична дјела – напад на службено лице у здравственој установи и оштећење туђе имовине. Током саслушања пред тужиоцем, осумњичени је негирао извршење кривичних дјела. С обзиром на постојање опасности да би могао да понови дјело или утиче на свједоке, као и на чињеницу да је раније осуђиван, тужилаштво је предложило одређивање притвора, преноси Блиц.

napad na ljekare

Коментари (0)
