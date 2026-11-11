На мети десетине особа: Велика акција у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Више безбједносних агенција у Босни и Херцеговини (БиХ) спроводи велику акцију с циљем сузбијања трговине наркотицима, а на мети је више десетина особа.
Под надзором поступајућег федералног тужиоца Посебног одјељења Федералног тужилаштва ФБиХ, а по наредбама Посебног одјељења Врховног суда ФБиХ, спроводи се опсежна оперативна акција усмјерена на двије организоване криминалне групе које се сумњиче за извршење кривичних дјела организованог криминала у вези с неовлаштеном производњом и стављањем у промет опојних дрога, те кривичним дјелом прања новца.
Акција се спроводи у заједничкој координацији с припадницима Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, Федералне управе полиције, Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ и Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона.
У оквиру акције спроводе се претреси на више локација на подручју Зеничко-добојског, Сарајевског и Средњобосанског кантона, као и на подручју Републике Српске. Издате су наредбе за хапшење осумњичених особа, а активности на њиховој реализацији су у току.
Активности обухватају привођење особа које се доводе у везу с наведеним кривичним дјелима, претресе стамбених и других објеката и имовине те привремено одузимање возила и других предмета који могу послужити као доказ у кривичном поступку.
Оперативним активностима обухваћено је више десетина особа, а предузете мјере и радње усмјерене су на документовање кривичних дјела, прикупљање доказа и утврђивање свих околности које се доводе у везу с дјеловањем наведених организованих криминалних група, преноси "Аваз".
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