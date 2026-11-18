Аутор:АТВ редакција
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Свештеник Жупе Светог Анте Падованског у насељу Боће код Брчког, дон Филип Маршић, повријеђен је у нападу ножем који се догодио касно синоћ. Непозната особа нанијела му је више убодних рана и других повреда.
Повријеђени свештеним превезен је у брчанску болницу, гдје му је пружена медицинска помоћ. Према посљедњим информацијама објављеним на друштвеним мрежама, Филип је при свијести и налази се у стабилном здравственом стању.
Како је објављено на Фејсбук страници „Боће – Брчко дистрикт“, свештеник се током напада успио одбранити и побјећи нападачу. Упркос повредама, успио је изаћи на пут и потражити помоћ.
У помоћ му је притекао млади пар који се затекао у близини. Мјештани су им упутили посебну захвалност због брзе реакције, а захвалили су и љекарима и медицинском особљу брчанске болнице који су збринули повријеђеног свештеника.
– Богу хвала, жупник Филип је при свијести, стабилно је и од срца захваљује свима на бројним молитвама, порукама и подршци која пристиже са свих страна – наведено је у објави.
Због напада, свете мисе у Жупи Светог Анте Падованског неће се одржавати до даљег. Вјерници ће накнадно бити обавијештени о здравственом стању свештеника и наставку редовних жупних активности.
Околности напада, као ни идентитет починиоца и мотив, за сада нису познати, преноси Аваз.
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