Аутор:АТВ редакција
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Насер Орић, који је ухапшен у акцији ”ЕМИСАР”, управо је спроведен у Полицијску станицу Источно Ново Сарајево на криминалистичку обраду.
Орића су, по налогу Републичког јавног тужилаштва Републике Српске, на подручју Олова ухапсили полицијски службеници СИПА и предали у даљу надлежност МУП-у Републике Српске.
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Скривање Ждрале и лажирање доказа: МУП саопштио детаље акције ”ЕМИСАР”
Осим Орића у акцији је ухапшена некадашњи посланик у Народној скупштини Републике Српске Николина Шљивић, Орићеви сарадници отац и син Месуд и Мустафа Мустафић, те адвокат Синиша Дерганц из Источног Сарајева.
Сви се доводе у везу са пружањем помоћи Ђорђу Ждрали, његовим скривањем, бјекством и покушајем лажирања доказа у предмету који се односи на покушај тешког убиства Косте Пандуревића 2. августа у Источном Новом Сарајеву.
”Ухапшена је укупно пет особа које се доводе у везу са пружањем помоћи Ђорђу Ждрали, за којим полицијски службеници МУП-а РС активно трагају, и то у вези са његовим бјекством, скривањем доказа и покушајем лажирања доказа у предмету који се односи на кривично дјело покушај тешког убиства”, саопштио је МУП Српске.
Додају да су извршени претреси на више локација, укључујући и објекте у власништву Ђорђа Ждрале.
”Пронађено је и привремено одузето: осам пиштоља, 30.000 КМ, 10.000 евра више мобилних телефона, рачунар и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела”, наводи се у саопштењу.
Додаје се да се осумњиченима на терет ставља извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења и спречавање доказивања, у вези са покушајем убиства Косте Пандуревића.
”Активности се спроводе под надзором Републичког јавног тужилаштва – Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала. Потрага за Ђорђем Ждралом се наставља, а истрага о улози осумњичених у помагању његовом скривању и ометању доказног поступка се интензивира. Над лицима лишеним слободе биће извршена криминалистичка обрада”, наводе у МУП-у Српске.
Према сазнањима АТВ-а Орић је осумњичен да је након пуцњаве на Пандуревића организовао извлачење Ждрале из Сарајева, у чему су му директно помагали Мустафићи.
Сумња се и да је Орић, посредством Николине Шљивић, ступио у контакт са Пандуревићем нудећи му велики износ новца како би промијенио свој исказ у истрази. Како сазнјемо план је био да се кривица за напад пребаци на ранијег ухапшеног Далибора Бартулу, како се Ждрале не би теретио за покушај убиства. У све је био укључен и адвокат Синиша Дерганц. Преговори око промјене кривца су тајно праћени и снимани од стране истражних органа, што је и довело до хапшења осумњичених.
Подсјетимо, Бартула се 9. септембра предао Републичком тужилаштву и од тада се налази у притвору. Према информацијама из полиције он се сумњичени да је возио Ждралу у тренутку када је пуцао на Пандуревића 2. августа у Источном Новом Сарајеву.
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