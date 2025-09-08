Настављено суђење: Једино страдали Горан Маунага био везан

Извор:
СРНА
08.09.2025
16:05
Вјештак машинске струке Јасмин Биједић рекао је данас у наставку суђења Милошу Абазовићу, који је 9. марта прошле године у скривио саобраћајну несрећу у којој је погинуо новинар Горан Маунага, да су сва возила која су учествовала у удесу била технички исправна и да је једино Маунага био везан.
Свједочењем тројице свједока и вјештака машинске струке данас је настављено суђење у Окружном суду у Источном Сарајеву против Абазовића.
Вјештак Биједић, који је извршио вјештачења возила која су учествовала у овој саобраћајној несрећи, истакао је да је једино Маунага, од свих учесника, био везан сигурносним појасом.
Свједок Јован Владичић испричао је да је тог дана из правца Пала према Сарајеву возило којим је управљао претекао "ауди А6", али да се не може сјети којом брзином, мада сматра да је била изнад ограничења.
Владичић је додао да је на неких 150 метара од мјеста несреће видио да "ауди" губи контролу и удара у возило испред њега, односно у "хјундаији".
Посвједочио је да је на мјесту несреће помогао полицајцима да отворе врата "хјундаија" и повријеђенима у возилу "голф пет" у којем су биле четири особе, али да није видио да ли су били везани, нагласивши да су били свјесни и имали мање повреде.
Тужилац Немања Сладоје упитао је Владичића да ли је сагласан са исказом који је дао полицији да га је "ауди" престигао великом брзином при прилазу тунелу у Љубогошти, што је свједок потврдио.
Свједоци Џенан Хоџић и Хасан Селимовић, који су били на задњем сједишту "голфа" испричали су да су ишли из правца Сарајева према Палама на спортско такмичење, те да су дан раније дошли из Бихаћа.
Хоџић је навео да је сједио иза сувозача, да није користио појац. Навео је да је током вожње гледао телефон, те да је на излазу из тунела видио да ауто удара у њихово, али да се не сјећа више детаља јер је био у несвијести.
Он је додао да је имао више повреда и да је санитетом превезен у Болницу "Србија" у Источном Сарајеву.
Свједок Селимовић је навео да се само сјећа сјећа санитета, вриске, галаме, нагласивши да је имао више повреда, али да не тражи накнаду штете. Такође, није се могао сјетити да ли је користио сигурносни појас.
Абазовић је оптужен да је скривио саобраћајну несрећу која се догодила 9. марта 2024. године у 14.55 часова на подручју општине Пале, у мјесту Љубогошта, на дијелу магистралног пута Љубогошта-Пале у којој је погинуо Горан Маунага.
Према наводима оптужнице, Абазовић је са 2,06 промила алкохола у крви возио "ауди А6", свјестан да се не придржава саобраћајних прописа, те је приликом претицања изгубио контролу, те ударио у "хјундаи" којим је управљао Маунага, те га одбацио у лијеву траку, у којој се кретао "фолксваген".
Маунага је рођен 11. марта 1959. године у Сарајеву, гдје је завршио основну и средњу школу, док је на Факултету политичких наука у Сарајеву, Одсјеку журналистика, дипломирао 1984. године.
Каријеру је започео 1987. године у "Вечерњим новостима". Био је дугогодишњи новинар "Гласа Српске", "Независних новина" и Новинске агенције Републике Српске СРНА.
Наставак суђења заказан је за 2. октобар у 12.00 часова, када би требало да свједоче вјештак судске медицине Жељко Каран и вјештак саобраћајне струке Арнес Хаџиосмановић.
