Несрећа у Трну: Моториста ударио пјешака, саобраћај обустављен

08.09.2025

21:41

Фото: Вибер

Саобраћајна незгода догодила се у понедјељак у Трну код Лакташа, а како незванично сазнају "Независне новине", мотоциклиста је ударио пјешака.

Очевици наводе да је приликом удеса на старој трнској цести дошло до тешке повреде пјешака.

На поменутој дионици у Улици цара Душана, како јављају возачи, саобраћај је обустављен.

На мјесту догађаја је полиција која обавља увиђај, додаје поменути портал.

