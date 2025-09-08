Несрећа у Трну: Моториста ударио пјешака, саобраћај обустављен

08.09.2025
21:41
Коментари:0
Саобраћајна незгода догодила се у понедјељак у Трну код Лакташа, а како незванично сазнају "Независне новине", мотоциклиста је ударио пјешака.
Очевици наводе да је приликом удеса на старој трнској цести дошло до тешке повреде пјешака.
На поменутој дионици у Улици цара Душана, како јављају возачи, саобраћај је обустављен.
На мјесту догађаја је полиција која обавља увиђај, додаје поменути портал.
Сцена
1 д0
Економија
1 д0
Свијет
1 д0
Хроника
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму