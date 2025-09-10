Logo
Незапамћена трагедија: Жена (38) умрла послије уједа стршљена!

10.09.2025

09:31

Незапамћена трагедија: Жена (38) умрла послије уједа стршљена!

Мјештанка села Рсавци код Врњачке Бање М.М., стара 38 година, мајка двоје дјеце, трагично је преминула јуче у преподневним сатима након уједа стршљена, сазнаје Телеграф.

Како наводе мјештани, несрећа се догодила изненада, а ујед је био у предјелу врата, што је довело до брзог погоршања њеног здравственог стања. Нажалост, упркос покушајима да јој се укаже помоћ, до адекватне медицинске интервенције није дошло на вријеме.

Трагедија је потресла цијело село, а мјештани истичу да готово није било довољно времена да се несрећа спријечи.

(Телеграф)

Коментари (0)
