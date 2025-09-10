Незапамћена трагедија: Жена (38) умрла послије уједа стршљена!

Како наводе мјештани, несрећа се догодила изненада, а ујед је био у предјелу врата, што је довело до брзог погоршања њеног здравственог стања. Нажалост, упркос покушајима да јој се укаже помоћ, до адекватне медицинске интервенције није дошло на вријеме.

Трагедија је потресла цијело село, а мјештани истичу да готово није било довољно времена да се несрећа спријечи.

(Телеграф)