Незгода код Крамара, сударила се три возила

15.09.2025

Незгода код Крамара, сударила се три возила
Фото: АТВ

У бањалучком насељу Буџак код Крамара, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала три возила.

Тренутно нема информација о томе да ли има повријеђених.

srpsko-ruski-hram-150925

Република Српска

Почело освештање звона Српско-руског храма: Присуствују Додик, Минић, Стевандић

Полицијски службеници су изашли на терен и врше увиђај.

Бањалука

судар

