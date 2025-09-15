Незгода код Крамара, сударила се три возила

Извор:
АТВ
15.09.2025
10:19
У бањалучком насељу Буџак код Крамара, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала три возила.
Тренутно нема информација о томе да ли има повријеђених.
Полицијски службеници су изашли на терен и врше увиђај.
