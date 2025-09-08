Незгода у тунелу: Повријеђене двије особе

08.09.2025
У тунелу у Рудомјутрос се догодила саобраћајна незгода, у којој су према до сада познатим информацијама, учествовала три возила.
Како сазнају Вијести, повријеђени су мушкарац и жена.
На мјесто незгоде одмах су стигли полиција и хитна помоћ.
Повријеђени су превезени у болницу гдје ће им бити пружена медицинска помоћ. За сада није познат степен повреда.
Узрок незгоде ће бити познат након увиђаја који је у току.
Саобраћај на овој локацији је заустављен.
