Незгода у тунелу: Повријеђене двије особе

08.09.2025

09:39

Незгода у тунелу: Повријеђене двије особе
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У тунелу у Рудомјутрос се догодила саобраћајна незгода, у којој су према до сада познатим информацијама, учествовала три возила.

Како сазнају Вијести, повријеђени су мушкарац и жена.

На мјесто незгоде одмах су стигли полиција и хитна помоћ.

Повријеђени су превезени у болницу гдје ће им бити пружена медицинска помоћ. За сада није познат степен повреда.

Узрок незгоде ће бити познат након увиђаја који је у току.

Саобраћај на овој локацији је заустављен.

Саобраћајна незгода

Тунел

povrijeđena dva lica

