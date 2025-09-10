Logo
Large banner

Нова саобраћајка код Требиња: Једна особа теже повријеђена

Извор:

АТВ

10.09.2025

17:32

Коментари:

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

Једна особа теже је повријеђена у саобраћајној незгоди која се десила у мјесту Тврдош на магистралном путу Требиње-Љубиње, потврђено је АТВ-у.

"Једно возило је слетјело с пута, повријеђен је возач. Задобио је тешке тјелесне повреде па је пребачен у Општу Болницу Требиње.", за АТВ кажу из Дома здравља Требиње.

NESREĆA-100925

Хроника

Преврнуо се камион код тунела Врандук

Полицијски службеници полицијске станице Требиње су обавили увиђај.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Требиње

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Српска је субјект међународног права, сарајевски политичари то да науче!

Република Српска

Кошарац: Српска је субјект међународног права, сарајевски политичари то да науче!

14 ч

0
Огњен Амиџић у емисији признао: Био сам геј

Сцена

Огњен Амиџић у емисији признао: Био сам геј

14 ч

0
Додик о утисцима из Москве: Русија слуша и разумије ситуацију у БиХ

Република Српска

Додик о утисцима из Москве: Русија слуша и разумије ситуацију у БиХ

14 ч

0
Вјежбање

Савјети

Требамо ли јести прије или послије тренинга?

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner