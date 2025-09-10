Нова саобраћајка код Требиња: Једна особа теже повријеђена

Извор:
АТВ
10.09.2025
17:32
Коментари:0
Једна особа теже је повријеђена у саобраћајној незгоди која се десила у мјесту Тврдош на магистралном путу Требиње-Љубиње, потврђено је АТВ-у.
"Једно возило је слетјело с пута, повријеђен је возач. Задобио је тешке тјелесне повреде па је пребачен у Општу Болницу Требиње.", за АТВ кажу из Дома здравља Требиње.
Хроника
Преврнуо се камион код тунела Врандук
Полицијски службеници полицијске станице Требиње су обавили увиђај.
Република Српска
14 ч0
Сцена
14 ч0
Република Српска
14 ч0
Савјети
15 ч0
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму