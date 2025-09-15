Нови детаљи Тијанине погибије: "Шта да кажемо њеној мајци?“

15.09.2025
08:35
Коментари:0
Новосађанка Тијана Р. (19) преминула је од тешких повреда грудног коша након што је 28. маја пала у море током парасејлинга у Будви. Породица упозорава да је трагедија могла бити спријечена да су поштоване основне сигурносне процедуре.
Адвокат Мирко Богићевић наводи за Побједу да су Београђанин и турски држављанин, који су управљали глисером за који је био закачен падобран, тек послије четири минута од пада дјевојке у море видјели да је нема на падобрану. Након што схватају да је падобран празан, хвата их паника и чује се како говоре: "Гдје је дјевојка, гдје је нестала?" Праве кругове глисером како би нашли дјевојку и наилазе на такси брод. Питају другу посаду шта се десило, али се на снимку не чује одговор.
Умјесто да одмах обавијесте надлежне, чланови посаде на снимку разматрају шта да кажу породици. Чује се разговор на енглеском језику:
- Шта да кажемо њеној мајци? Рећи ћемо јој да је жива, али да је тешко повријеђена - кажу иако је у том тренутку већ било јасно да дјевојка није преживјела.
Кобног дана, подсјетимо, Тијана је била на плажи Могрен са стрином којој је помагала око бебе када су јој пришли младићи и понудили промотивни лет парасејлингом за рекламни спот своје фирме.
- Она је пристала да лети, али није дала сагласност да се ти снимци користе у реклами - наводи адвокат породице.
Скипери су унапријед напоменули да постоји надзорна камера на падобрану која снима лет, али није постојала никаква директна веза особе на падобрану и скипера којима би могла да сигнализира у случају страха или панике.
- На снимку се види да је првих седам до осам минута лета изгледало безбрижно. Тијана је махала стрини с обале, додиривала ногама воду и смијала се. Међутим, падобран је нагло почео да тоне према води што је Тијана схватила вјероватно као крај тог лета. На снимку се види да су скипери тада дали гас, усљед чега је падобран подигнут високо изнад мора. Тијана је била баш високо јер се иза ње види скоро читав будвански залив. Она већ ту почиње да говори да јој је то страшно и показује страх - препричао је снимак адвокат Богићевић.
Док лети изнад Старог града, чује се како говори да јој је све страшно и да хоће назад.
- Неколико минута је у великом страху, виче да хоће назад: "Ово је страшно, вратите ме, спустите ме"! Међутим, нико се не окреће и она већ почиње да паничи, што се види по покретима руку и ногу - казао је адвокат.
Њени позиви у помоћ трајали су неколико минута, али посада није реаговала, већ је наставила да вози. Адвокат наводи да је Тијана у паници почела да откопчава сигурносни појас и убрзо након тога испала је из сједишта у море. Адвокат наводи да је породица дошла до сазнања да су људи, који су Тијану извукли из мора, покушали да је оживе.
- Покушали су да је реанимирају и дају вјештачко дисање, али су рекли да је из њених уста почела да излази крв. Мислим и да је Хитна помоћ каснила. Та агонија је дуго трајала. Било је ту пропуста са свих страна - наводи адвокат.
Обдукција
Обдукцијом је утврђено да је непосредни узрок смрти дављење и гушење са траумом плућа и унутрашњим крварењем, јавили су црногорски медији.
У извјештају Хитне медицинске помоћи из Будве наводи се да је њихова екипа стигла на лице мјеста око 11 сати и затекла дјевојку без знакова живота. Љекари су, према писању Побједе, могли само да констатују Тијанину смрт, а присутни свједоци су, како се наводи у извјештају, описали како је дјевојка пала у море са 150 метара висине, након чега није давала знаке живота. Тијело је након несреће пребачено у Центар за судску медицину у Подгорици, гдје је обављена обдукција и сачињена званична потврда о смрти.
Адвокат Мирко Богићевић, правни заступник породице настрадале дјевојке, казао је за Побједу да се на видео-снимку камере која је била закачена за падобран, осим детаља који су претходили несрећи, чује и договор двојице скипера како да породици покојне Тијане лажно представе да је послије пада у море са тешким повредама превезена у которску болницу.
