Нови детаљи трагедије у БиХ: Докторица која је прегледала бебу је кћерка министра

Једанаестомјесечна беба из Коњица преминула је у недјељу, 7. септембра 2025. године, на путу према Мостару.
Родитељи тврде да у тренутку када су потражили помоћ у Дому здравља Коњиц су рекли како није било санитетског возила које би дијете превезло у болницу.
Отац Денис Дурановић у разговору за "Н1" казао је како су га по доласку у Дом здравља дочекали докторица Ламија Велагић и два болничара.
На питање новинара је ли међу њима био педијатар, одговорио је:
"Не, нису. Сада сам сазнао да је др Сулејман Мулић, педијатар у пензији, потписао уговор с болницом да мора доћи када га позову. Међутим, видио сам да је докторица с њим комуницирала само преко телефона, слала му слике и налазе. Он није дошао у болницу".
Дурановић је испричао како се и сам морао укључити у поступак. Према његовим ријечима, болничар му је дао чепић и рекао да га сам стави дјетету.
"Дошао сам у болницу, а они мени тако", рекао је.
Говорећи о налазима, наглашава да му докторица није много објашњавала.
"Докторица ми је рекла да су једни налази добри, а једни нису најбољи, али да није ништа страшно. Рекла је да би најбоље било одвести дијете у Мостар, да они тамо утврде због чега налази нису најбољи. Додала је да немају санитетско возило и немају особља за пребацивање дјеце“, казао је отац.
На питање новинара ко му је тачно рекао да то учини, отац је поновио: "Ламија Велагић, докторица која је била".
Је ли му докторица предложила да се дијете задржи у Коњицу и испита у болници, Дурановић је одговорио:
"Ништа, ништа. Рекла ми је само: једино вам преостаје да узмете дијете и да га возите својим возилом у Мостар. Ја сам морао пристати, нисам могао чекати да нико ништа не преузима. Кренуо сам... Међутим, све се одиграло на путу. Хитна из Мостара, свака им част, покушали су шта су могли, али нису успјели".
На додатно питање новинара шта су му тачно рекли – да немају возило или да га не може добити – Дурановић је одговорио:
"Рекли су да немају тренутно возило и особље за пребацивање бебе".
Отац је нагласио да и даље не зна какве су претраге уопште урађене у Коњицу. Према његовим ријечима, љекари су му само рекли да дијете одведе у Мостар, без додатних објашњења.
Хитна помоћ Дома здравља "Стари Град" Мостар објавила је извјештај о трагедији. Навели су да је позив запримљен 7. септембра када је мајка пријавила да беба не дише, те да се обитељ налази у бијелом Пасату код салона намјештаја "Оглавина" у Врапчићима, на путу према Мостару.
"По пријему позива дежурна екипа Хитне медицинске помоћи одмах је кренула на локацију. Током пута, у мјесту Сутина у 20:40, наше возило се сусрело с полицијским аутом који је бебу и родитеље превозио према Мостару. Накнадно се сазнало да је полицијска патрола током проласка уочила родитеље и бебу поред пута те их примила у своје возило“, стоји у извјештају.
Додаје се да код преузимања бебе "нису уочени витални знакови живота“.
Одмах су започете мјере оживљавања, које су настављене током цијелог транспорта и након доласка у ЦУМ СКБ Мостар.
"Нажалост, упркос правовременој и брзој реакцији наше екипе те континуираном извођењу реанимације, беба није давала знакове живота и у таквом стању предата је дежурном особљу у СКБ Мостар“, наводи се.
Дежурна докторица која је тог дана примила породицу Дурановић била је Ламија Велагић, специјализант неурологије у Општој болници Коњиц.
Велагић је иначе кћерка министра образовања у Влади Херцеговачко-неретванског кантона Аднана Велагића.
Медицински факултет завршила је у Сарајеву 2021. године, након чега је годину дана и седам мјесеци радила на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, пише "Херцеговина.инфо".
Општа болница Коњиц након трагедије демантовала је тврдње да у тренутку упућивања бебе у СКБ Мостар нису имали санитетско возило и особље за транспорт пацијента.
Потврдили су да су у том тренутку имали на располагању и возило и медицинску пратњу.
Из Кантоналног тужилаштва потврђено је да је по налогу дежурног тужиоца обављена обдукција, а "узети су одређени узорци који ће бити предметом анализе ради утврђивања чињеничног стања и околности“.
Отац преминуле бебе за "Н1" казао је како је обдукција показала "да је нешто пукло на желуцу".
