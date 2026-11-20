Аутор:АТВ редакција
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Славен Бутиган из Неума, оптужен за учешће у шверцу 50 кг канабиса, признао је кривицу и нагодио се са тужилаштвом да буде осуђен на четири и по године затвора.
Вијеће којим је предсједавао судија Игор Цимеша прихватило је споразум о признању који је закључио са Окружним тужилаштвом и пресуда ће бити изречена у понедјељак.
Након признања поменутог двојца, у овом случају на оптуженичкој клупи остали су Драженка и њен супруг Мирко Угреновић и Срђан Николић из Градишке.
Тужилац Татјана Нинковић је појаснила да се приликом закључивања споразума са Бутиганом руководила тиме да је он неосуђиван и да је признањем допринио ефикасности и економичности поступка.
"Свједочио је и описао своју и улогу осталих оптужених. Сматрамо да је казна адекватна почињеном дјелу", рекла је Нинковићева, пише Глас Српске.
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Бутиганов бранилац Саша Лаботић истакао је да вјерује да ће казна утицати на оптуженог да не чини кривична дјела. Затражио је да се оптуженом након изрицања пресуде укине притвор. Тужилаштво се томе није противило уз услов да се Бутигану изрекну мјере забране путовања. Тужилац Нинковић предложила је да му се одузму лична карта и пасоши БиХ у Хрватске. Адвокат Лаботић се са тим сагласио.
Оптужени Бутиган је истакао да му је жао због свега и да се каје за оно што је урадио.
Бутиган је непосредно прије разматрања споразума о признању испричао своју улогу у превозу дроге из Хрватске у БиХ. Истакао је да је све урадио на захтјев и упутствима Горана Лајића, који је раније такође признао кривицу и осуђен.
"Десетак дана прије тог догађаја Лајић ми је рекао да има посао за мене и да требам превести ЦБД и тада нисам знао шта је то. Он ми је путем Вотсап апликације послао поруку гдје требам да дођем. Вреће са дрогом сам покупио у Хрватској у Јасеновцу код споменика и одвезао да до границе са БиХ. Ту ме чекао Лајић и дрогу смо истоварили и пребацили преко заштитне ограде на обалу ријеке", рекао је Бутиган.
Испричао је да је потом отишао са тог мјеста и прешао границу и ушао у БиХ, а након пола сата вожње дошао је до мјеста гдје га чекао Лајић.
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"Ту ми је неки момак за кога тада нисам знао ко је отворио капију дворишта гдје био неки објекат. Касније сам сазнао да је то Срђан Николић. Лајић је склонио ланац како би аутом дошао до обале ријеке гдје су биле врећ. Утоварили смо их у ауто и том приликом се Николић противио и говорио да није тако договорено, да није знао да ће бити то. Лајић му је пријетио да мора да то ураде. Нисам видио како је дрога из Хрватске с обале ријеке пребачена у БиХ, али Лајић је причао да има чамац и да превози мигранте и претпостављам да је чамцем превезено", казао је Бутиган.
Појаснио је да се потом са товаром упутио према Градишци у БиХ,а да му је Лајић рекао да ће испред ићи чистач, мушкарац у "шкоди фабија". Истакао је да није знао ко је у том ауту и да је након хапшења сазнао да се ради о Угреновићима. Потврдио је да их је видио када их је полиција пресрела на путу и ухапсила.
Горан Лајић је на основу споразума осуђен на четири и по године затвора због шверца поменуте дроге. Он је такође испричао своју верзију приче како је дрога из Хрватске стигла у БиХ те рекао да је све радио по упутствима Николића. Казао је да је дрогу на Хрватској страни преузео од од Бутигана који ју је ту довезао аутом те ју је потом чамцем превезао у БиХ на обалу у близини ресторана "Стара Чивија" у мјесту Доња Градин, гдје је, како тврди, убрзо стигао Бутиган истим аутом BMW у који су натоварили наркотике и он је то одвезао негдје.
Браниоци Угреновића и Николића, адвокати Марко Микеш, Небојша Пантић и Раде Ћулибрк истакли да је Бутиган свједочио како би себи олакшао и испословао повољнији положај и да изјава није заснована на доказима.
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Драженкин адвокат, Микеш поново је приговорио стварној надлежности бањалучког Окружног суда и предложио да се предмет упути Суду БиХ. Сматра да ово дјело има елементе међународног криминала с обзиром на свједочење Бутигана, а раније и Лајића.
Предсједник вијећа Игор Цимеша је поново одбио приговор истичући да из чињеничног описа оптужнице не произилази да кривично дјело које стављено на терет оптуженима има међународни карактер.
Према оптужници бањалучког Окружног тужилаштва Лајић, супружници Угреновић и Бутиган, су заједно од почетка ове године па до 1. априла неовлаштено куповали ради продаје, држали ради продаје и преносили канабис, односно сканк. Како се наводи Лајић је од њему познатог лица ради продаје набавио око 44 килограма канабиса од чега је у двије пластичне вреће одвојио 3.065 грама и 1.435 грама сакрио у шуми на неприступачној локацију у мјесту Доња Градина код Козарске Дубице. Ту дрогу је полиција пронашла 2. априла и изузела. Како се даље наводи у оптужници, остатак наркотика од око 39,52 килограма, Лајић је заједно са Николићем, 1. априла предао Бутигану у мјесту Доња Градина Код Козарске Дубице. Поменути Бутиган је по упутствима Лајића до тог мјеста стигао у "БМВ-у" те је дрогу која је била у седам врећа заједно с Николићем стрпао у аутомобил. Потом се, како тврди оптужница, с дрогом се запутио према Градишци и на путу су га у "шкоди фабија" сачекали брачни пар Угреновићи како би га спровели до сигурне локације у Градишци. Они су испред њега ишли возилу такозваном "чистач" како би на вријеме уочили полицију и спријечили откривање транспорта.
Супружнике Угреновић додатно терете да су у кући у мјесту Ново Село код Градишке држали око 14,4 грама канабиса од чега је око 11 грама било у тегли. Све их оптужница терети за неовлашћена производња и промет опојних дрога. Мирка оптужница додатно терете и за недозвољену производња и промет оружја или експлозивних материја јер је у кући неовлаштено држао девет метака.
Сви поменути су ухапшени у акцији "Бразил" 2. априла када је полиција у мјесту Драксенић у возилу којим је управљао Бутиган нашла 45 кг сканка. Накнадним претресом пет килограма дроге је нађено у једном селу и мања количина у кући Угреновића.
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