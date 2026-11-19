Аутор:АТВ редакција
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Основни суд у Бијељини потврдио је оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Бијељини против Ј.М.
Како наводе из Окружног јавног тужилаштва Бијељина Ј.М. је оптужен због продуженог кривичног дјела – Превара из члана 230. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног законика Републике Српске у стицају са кривичним дјелом – Угрожавање сигурности из члана 150. став 1. Кривичног законика Републике Српске.
Како се наводи у оптужници Ј.М. је почетком 2022. године у Бијељини телефоном назвао С.Д. у намјери прибављања противправне имовинске користи, приказујући му лажне чињенице, а у циљу да га доведе у заблуду односно како би навео С. Д. да му да 5.000 КМ.
"То је он и хтио. Рекао му да је лице Н.З. приликом свједочења навео С. Д. као саучесника у извршењу кривичних дјела, у што је С.Д. повјеровао, те му Ј.М. обећао помоћ увјеравајући С.Д. да познаје људе у полицији и да за новчани износ од 5.000 КМ му може помоћи да се не води поступак против њега", наводи се у оптужници и додаје:
"С.Д. вјерујући да Ј.М. говори истину 4. марта исте године испред једног тржног предао 2.000 КМ, да би три дана касније испред једне спортске кладионице предао и преосталих 3.000".
Ј.М. је од јуна 2024. до септембра исте године у Бијељини у намјери прибављања противправне имовинске користи, приказујући Ж. Ј. лажне чињенице, а у циљу да је доведе у заблуду, започео емотивну везу, увјеравајући је да ће се вјенчанти у септембру исте године, у што је она и повјеровала.
"Он ју је навео да подигне код банке два кредита прво 30.000 КМ, а потом и 50.000 КМ, наводећи да ће тај новац вратити након што се вјенчају. Ж.Ј. је подигла кредите и новац дала Ј. М., да би у наведеном периоду без знања и дозволе Ж.Ј. узео банковну картицу, картицу за подизање новца на банкомату, те у два наврата подигао новац 952 КМ и 1000 КМ, оштетивши је на тај начин за 81.500 КМ", наводи се у оптужници.
Почетком 2025. године, након што је путем Фејсбук профила ступио у контакт са Р.М., тражећи од ње слип фит таблете, почео да је увјерава да познаје директоре фармацеутских кућа, као и да остваре пословну сарадњу, а све у намјери прибављања противправне имовинске користи, довео Р. М. у заблуду да иста повјерује да ће до те сарадње и доћи, те јој дао контакт наводно лица А.М. ком је Р.М. у више наврата слала новчане износе вјерујући у пословну сарадњу.
"Када је роба требала бити испоручена Ј.М. је проналазио изговоре да је комби полупан", наводи се у оптужници и додаје да ју је потом позвао у свој стан.
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"Док је правио кафу из сусједне собе донио је пиштољ, што је Р.М. уплашило јер јој је давао да узме у руке. Р.М. је искористила ситуацију да се фотографише са пиштољем како би послала дјеци слике, да би у једном моменту искористила прилику и напустила стан", стоји у оптужници.
Дан послије, како се наводи у оптужници, Ј. М. захтјевао да уплати 1.500 евра на име лица В. Д., како би наводно добила своју робу, на што Р.М. није пристала, да би Ј.М. наставио позивати и тражећи и даље новац, те је Р. М. до тог момента на име робе уплатила 3.637 евра за који новац је и оштећена, да би 4. маја 2025. године Р.М. добила податак а послије и позив у којој Ј.М. наводи инспекторе из Србије, упућујући јој пријетње да ће бити ухапшена, да чува дијете, говорећи јој погрдне ријечи, те "видјећеш ти ко ће га сјећи" и да чува оца да јој не умре.
"Пријетње је Р. М. схватила озбиљно, и препала се за живот себе и својих ближњих, дакле, у намјери да себи прибави противправну имовинску корист довео неког лажним приказивањем у заблуду и тиме га навео да на штету своје имовине нешто учини и угрозио сигурност неког лица озбиљном пријетњом да ће га лишити живота или нанијети неко зло", наводи се у оптужници, преносе Независне новине.
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