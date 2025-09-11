Logo
Објављен снимак убиства Саше Вилушића

11.09.2025

14:58

Објављен снимак убиства Саше Вилушића
Фото: Printscreen/X/Istraga.ba

Кантонално тужилаштво Тузланског кантона подигло је оптужницу против Ахмеда Кастратија (28), настањен у Тузли, због постојања основане сумње да је починио кривично д‌јело убиство а везано за догађај од 21. јуна 2025. године у 1,40 сати у једном угоститељском објекту у Тузли, када је Саши Вилушићу из Тузле нанио повреде које су довеле до смртног исхода оштећеног 10. јула 2025. године. Оптужница је достављена Кантоналном суду Тузла на потврђивање, саопштено је из Тужилаштва Тузланског кантона.

Поступајући тужилац је у оптужници Кантоналном суду Тузла ставио и приједлог да се Кастратију након потврђивања оптужнице одреди мјера притвора због постојања основане сумње да је починио кривично д‌јело убиство.

policija fbih

Хроника

Преминуо Саша Вилушић који је претучен прошли мјесец

Постоји основана сумња да је Кастрати, након краћег вербалног и физичког сукоба оштећеног Вилушића са А. О. у угоститељском објекту, у којем сукобу Кастрати није учествовао, пришао са леђа Вилушићу и на препад, јер оштећени није очекивао напад, знајући при томе да је као познавалац борилачке вјештине кикбокс способан задати нарочито разорне ударце песницом, и свјестан да таквим ударцем усмјереним у главу као виталном дијелу тијела може другога усмртити, на начин да ће довести до губитка свијести и неконтролисаног пада оштећеног, на што је пристао, устао од свог стола и пришао с леђа Вилушићу са његове лијеве стране, када га оштећени није имао у видокругу, и изненада, без икаквог претходног повода и ничим изазван, потегнувши Вилушића за раме окренуо га је према себи да би му изванредно јаким замахом затворене шаке лијеве руке задао у кикбоксу увјежбан ударац у пред‌јелу лијевог ока. Од овог ударца је Вилушић моментално изгубио свијест, сручио се леђима на под објекта, задобивши услијед јачине ударца примарно поврјеђивање у виду прелома вањског и задњег зида ока, а потом, услијед неконтролисаног пада и ударца од тло, и вишеструке повреде мозга, а које повреде су у коначници у директној узрочно-посљедичној вези довеле до смртног исхода оштећеног 10. јула 2025. године, преноси Истрага.

Саша Вилушић

Ахмеда Кастратија

Tuzla

Убиство

snimak ubistva

