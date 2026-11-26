Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу Бањалука-Приједор, у мјесту Поткозарје, обустављен је саобраћај јер се преврнуло теретно возило.
Возила се преусмјеравају на алтернативни правац у близини мјеста несреће.
Полиција на терену обавља увиђај.
Нема информација о евентуалним повријеђеним особама.
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