Фото: PATROLE-RADARI

На магистралном путу Бањалука-Приједор, у мјесту Поткозарје, обустављен је саобраћај јер се преврнуло теретно возило.

Возила се преусмјеравају на алтернативни правац у близини мјеста несреће. Полиција на терену обавља увиђај. Нема информација о евентуалним повријеђеним особама.

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