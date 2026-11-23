Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција извршила је данас противдиверзиони преглед у Основној школи "Бранко Радичевић" у Бањалуци и том приликом утврдила да нема безбједносних пријетњи.
Полицији је јутрос око 08:22 часова пријављено да је на мејл адресу једне основне школе у Бањалуци стигла пријетећа порука у којој је наведенo да је у просторијама школе постављена експлозивна направа.
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О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Републичког јавног тужилаштва Републике Српске који се изјаснио да се ради о кривичном дјелу "Тероризам", те наложио предузимање неопходних мјера и радњи.
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