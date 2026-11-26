Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној незгоди која се јутрос догодила у Поткозарју није било повријеђених, саопштено је из ПУ Бањалука.
"ПУ Бањалука јутрос око 05 часова пријављено је да се на магистралном путу МИ -108 у мјесту Поткозарје догодила саобраћајна незгода са материјалном штетом. У незгоди је учествовало теретно возило Ман са прикључним возилом", потврђено је за АТВ из полиције.
Хроника
Обустављен саобраћај: Преврнуо се камион у Поткозарју
На мјесту догађаја је обављен увиђај.
Из Ауто-мото савеза су саопштили да је због извлачења преврнутог теретног возила саобраћај тренутно обустављен у Поткозарју, на магистралном путу Бањалука - Приједор.
Ускоро се очекује нормализација саобраћаја, па возаче молимо за још мало стрпљења.
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