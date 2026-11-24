Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа Бањалука огласила се о пуцњави у Лакташима када је, како се сумња, боксер Небојша Полетан пуцао на Ненада Дукића.
Како су навели из полиције, ухапшени су и Полетан и Дукић као и Бањалучанин Р.Р.
Хроника
Покушај убиства у Лакташима, ухапшен боксер Небојша Полетан!
"Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи јуче су лишили слободе лице Н.П. из Градишке, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела Убиство (у покушају) из члана 124. став 1. у вези са чланом 22. Кривичног законика Републике Српске и Изазивање опште опасности, те лица Н.Д. из Котор Вароша и Р.Р. из Бањалуке, због постојања основа сумње да су починила кривично дјело Неовлаштена производња и промет оружја или експлозивних материја", поручили су из Полицијске управе Бањалука.
Додаје се да се Полетан сумњичи да је из ватреног оружја испалио неколико хитаца у ваздух, а потом више хитаца у путничко возило у којем се налазило лице Дукић, којом приликом су настала оштећења на возилу.
Са друге стране, Дукић и Р.Р. су ухапшени због сумње да су држали, продавали и куповали оружје.
"На основу наредби надлежних судова, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен је претрес куће и помоћних објеката на подручју Градишке које користи лице Н.П. којом приликом су пронађени оквири за ватрено оружје и више комада муниције, те претрес куће и помоћних објеката на подручју Котор Вароша које користи лице Н.Д. којом приликом је пронађено више комада различитог ватреног оружја и више комада муниције", објашњавају из Полицијске управе Бањалука.
Такође, од Дукића је приликом хапшења уз потврду одузета ловачка пушка, пиштољ калибра 9 милиметара, један метак, мобилни телефон, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела за које се сумњичи.
"Све мјере и радње предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета лице Н.П. ће данас уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предато у надлежност Окружног јавног тужилаштва, док ће против лица Н.Д. и Р.Р. извјештај бити достављен у редовној процедури", закључују у полицији.
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