Огласила се полиција о тешкој несрећи: Возач ухапшен, полицајац у болници

Аутор:Стеван Лулић
12.09.2025
20:16
Полицијска управа Источно Сарајево огласила се о тешкој саобраћајној несрећи на Палама у којој је повријеђен полицајац.
Они су потврдили да је полицајац задобио тешке повреде.
"Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Источно Сарајево, у присуству дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и судског вјештака, извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила, данас око у 14,15 часова у мјесту Сумбуловац, општина Пале, у којој је полицијски службеник задобио повреде које му је приликом саобраћајне контроле мотоциклом нанио возач иницијала В.И. из Илијаша", објавили су из полиције.
Додају да је полицајцу указана љекарска помоћ у Јавној здравственој установи Болница "Србија“, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде.
"Возач мотоцикла лишен је слободе и у току је рад на документовању предмета", закључују из ПУ Источно Сарајево.