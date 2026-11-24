Аутор:АТВ редакција
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Припадници Агенције за истраге и заштиту (СИПА), МУП-а Републике Српске, уз асистенцију других полицијских агенција, од јутрос спроводе акцију широм Босне и Херцеговине, усмјерену против особа које су помагале у скривању одбјеглог криминалца Ђорђа Ждрале, потврдила је за "Аваз“ Јелена Миовчић, портпарол СИПА.
"Припадници СИПА и МУП-а Републике Српске поступају по наредби Основног суда у Бањалуци. Претреси се врше на више локација у ФБиХ и на подручју Републике Српске. СИПА проводи активности заједно с МУП-ом Републике Српске, а акција је повезана са скривањем Ђорђа Ждрале. Потврђујем и да је Насер Орић обухваћен предметом данашње акције. Особе обухваћене акцијом биће лишене слободе", рекла је Миовчић за "Аваз".
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Ухапшени Насер Орић и Николина Шљивић
Осим Насера Орића, акцијом је обухваћена и Николина Шљивић, бивши посланик у Народној скупштини Републике Српске, која је политички ангажман започела у ДНС-у Ненада Нешића, а потом прешла у Уједињену Српску Ненада Стевандића.
Шљивић је тренутно запослена у Институту за јавно здравство Републике Српске.
Припадници МУП-а Републике Српске претресају и објекте које користи Николина Шљивић.
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