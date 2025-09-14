Logo

Огласила се УИО БиХ о несрећи Зорана Тегелтије

14.09.2025

21:40

Директор Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине Зоран Тегелтија у недјељу је имао несрећу, потврдили су за из ове Управе.

Том приликом задобио је лакше повреде и тренутно се налази на детаљним претрагама на УКЦ Републике Српске, навели су из УИО БиХ за "Српска инфо".

Додали су да ће о свим даљим информацијама јавност бити благовремено обавијештена.

Директор УКЦ-а Републике Српске Владо Ђајић потврдио је за АТВ да је Тегелтија превезен хеликоптером у ову установу. Детаље прочитајте у наставку.

Република Српска

Тегелтија хеликоптером довезен на УКЦ - Ђајић за АТВ: Добро је

