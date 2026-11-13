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Огласило се ОЈТ Требиње поводом навода породице Јерковић

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АТВ редакција
13.11.2026 11:11

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Окружно јавно тужилаштво Требиње.
Фото: Окружно јавно тужилаштво Требиње

Окружно јавно тужилаштво Требиње одговорило је на наводе породице Јерковић у којима се изражава незадовољство због чињенице да након годину дана и десет мјесеци није донесена судска одлука у предмету који се води у вези са оштећеним малољетним лицем.

"Након запримања извјештаја о почињеном кривичном дјелу, поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва у Требињу је без одлагања предузео све радње из своје надлежности и подигао оптужницу у року краћем од три мјесеца, што потврђује да је тужилаштво у предмету поступало приоритетно и ажурно", навели су из ОЈТ Требиње.

Из Тужилаштва истичу да у потпуности разумију значај који сам догађај има за породицу оштећеног малољетника, као и њихово очекивање да се предмет оконча у што краћем року. Међутим, наглашавају да даље вођење поступка, заказивање рочишта и доношење судске одлуке нису у њиховој надлежности.

milad jerkovic

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Коментаришући инсинуације у вези са замјеном тужиоца, из ове институције појашњавају да је ранији поступајући тужилац именован за судију Окружног суда у Бијељини и више није запослен у ОЈТ Требиње, због чега је предмет у складу са прописима додијељен другом тужиоцу на поступање.

"Имајући у виду све наведено, у потпуности одбацујемо тврдње да је дошло до било каквих измјена које би, на било који начин, утицале на благовремено и законито поступање Тужилаштва у предмету", поручују из требињског Тужилаштва.

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Тагови :

Милад Јерковић

ОЈТ Требиње

Требиње

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