Огласило се ОЈТ Требиње поводом навода породице Јерковић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво Требиње одговорило је на наводе породице Јерковић у којима се изражава незадовољство због чињенице да након годину дана и десет мјесеци није донесена судска одлука у предмету који се води у вези са оштећеним малољетним лицем.
"Након запримања извјештаја о почињеном кривичном дјелу, поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва у Требињу је без одлагања предузео све радње из своје надлежности и подигао оптужницу у року краћем од три мјесеца, што потврђује да је тужилаштво у предмету поступало приоритетно и ажурно", навели су из ОЈТ Требиње.
Из Тужилаштва истичу да у потпуности разумију значај који сам догађај има за породицу оштећеног малољетника, као и њихово очекивање да се предмет оконча у што краћем року. Међутим, наглашавају да даље вођење поступка, заказивање рочишта и доношење судске одлуке нису у њиховој надлежности.
Хроника
Отац претученог дјечака из Требиња: Скоро двије године чекамо правду, од обећања ништа!
Коментаришући инсинуације у вези са замјеном тужиоца, из ове институције појашњавају да је ранији поступајући тужилац именован за судију Окружног суда у Бијељини и више није запослен у ОЈТ Требиње, због чега је предмет у складу са прописима додијељен другом тужиоцу на поступање.
"Имајући у виду све наведено, у потпуности одбацујемо тврдње да је дошло до било каквих измјена које би, на било који начин, утицале на благовремено и законито поступање Тужилаштва у предмету", поручују из требињског Тужилаштва.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму