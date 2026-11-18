Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић најоштрије је осудио напад на католичког свештеника Филипа Маршића у насељу Боће и позвао Полицију и Тужилаштво да у најкраћем року открију починиоца и утврде све околности, укључујући и мотив напада.
Милић је навео да безбједност сваког појединца мора бити приоритет и да овај инцидент неће нарушити осјећај сигурности грађана ни међусобно повјерење у локалној заједници.
Повријеђеном свештенику, који је ван животне опасности, градоначелник Брчког пожелио је брз опоравак.
У Брчком је нападнут жупник, који је задобио вишеструке убодне ране и превезен је у Јавну здравствену установу.
Хроника
Жупник из Брчког задобио седам убода, спасиле га комшије
Полиција је саопштила да су констатоване тешке тјелесне повреде, а дежурни тужилац оквалификовао је дјело као разбојништво.
Према незваничним информацијама, непознато лице упало је у кућу свештеника Филипа Маршића и физички га напало, нанијевши му убодне ране, пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму