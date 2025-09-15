Logo
Огласио се УКЦ о стању повријеђеног у тешком судару на путу Приједор - Сански Мост

Извор:

СРНА

15.09.2025

11:53

Коментари:

0
Мушкарац М.С. из Приједора, који је повријеђен у удесу на магистралном путу Приједор - Сански Мост, прикључен је на респиратор и све даље прогнозе су неизвјесне, речено је Срни у Универзитетском клиничком центру (УКЦ) Републике Српске.

Из УКЦ су навели да је пацијент примљен у Клинику за анестезију и интензивно лијечење у политрауматизованом стању.

"Пацијент је хируршки збринут, прикључен на апарат за механичку вентилацију, а све даље прогнозе су неизвјесне", навели су из УКЦ-а.

Мушкарац из Приједора чији су иницијали М. С. тешко је повријеђен у судару аутомобила и теретног возила. Возач, који је повријеђен, управљао је аутомобилом "форд".

Саобраћајна незгода догодила се синоћ око 20.30 часова на магистралном путу Приједор - Сански Мост, у мјесту Алишићи.

Таг:

Саобраћајна незгода

