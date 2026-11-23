Аутор:АТВ редакција
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Пјешак Л.Ц. (18) из Бањалуке који је јуче повријеђен у саобраћајној несрећи у Клашницама је стабилног здравственог стања, речено је из УКЦ Српске.
Пацијент је хоспитализован у Клиници за анестезију и интензивно лијечење Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
"Тренутно је стабилног здравственог стања, свјестан и оријентисан, те се планира премјештање пацијента на Клинику за неурохирургију ради даљег праћења", речено је у УКЦ Републике Српске.
Подсјећамо, несрећа се догодила јуче око 1.50 иза поноћи на магистралном путу Бањалука-Лакташи, у мјесту Клашнице.
Увиђај на мјесту несреће обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске станице Лакташи.
Тужилац је наложио предузимање свих потребних истражних радњи и мјера како би се утврдиле све околности и узрок ове саобраћајне несреће, пише Српскаинфо.
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