Оптужен возач који је ”голфом” усмртио радника ”Бијељина пута”

Аутор:Огњен Матавуљ
11.09.2025
11:35
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против Љ.И. којом се терети да је из нехата изазвао саобраћајну несрећу у којој је погинуо Б.С, радник ”Бијељина пута”.
Трагедија се догодила 11. децембра прошле године у мјесту Вршани. Радник ”Бијељина пута” био је ангажован на санацији пута Бијељина - Брчко када га је, на изласку из камиона, ударио ”голф 2” којим је управљао оптужени Љ.И.
У оптужници се наводи да се Љ.И. кретао према Бијељини, те да је возио без важеће возачке дозволе брзином од 53 km/h. Због радова на путу брзина је била ограничена на 20 km/h, те су били постављени саобраћајни знакови ”радови на путу”.
”Олако држећи да забрањена посљедица неће наступити оптужени није смањио брзину на прописаних 20 km/h, нити је зауставо возило на знак ”стоп”, дат од стране радника извођача радова који је регулисао саобраћај, а што је био обавезан. Наставио је кретање десном траком, несмањеном брзином од 53 km/h усљед чега је, у зони извођења радова, возилом ударио у бочну лијеву страну камиона ”ивеко” које је било заустављено у десној траци, а потом у возача камиона Б.С. који се налазио на степеништу кабине”, наводи се у оптужници.
Приликом удара и пада Б.С. је задобио тешке повреде, усљед којих је неколико сати касније подлегао у Болници ”Свети Врачеви” у Бијељини.
Оптуженом Б.С. на терет је стављено кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја за које је запријећена казна од једне до осам година затвора. Оптужницу је потврдио Основни суд у Бијељини.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму