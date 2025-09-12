Нова оптужница за породично насиље: Супругу ударио оклагијом!

Извор:
Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подило је оптужницу против Д.Ј. из Рогатице због насиља у породици над својом супругом Н.Ј. коју је пијан ударио оклагијом!
Напад се догодио 2. јула 2023. године око 18.40 часова испред њихове породичне куће у мјесту Пљешевица код Рогатице. У оптужници се наводи да је Д.Ј. примјеном насиља, дрским или безобзирним понашањем угрозио спокојство, тјелесни интегритет и душевно здравље своје супруге Н.Ј.
”Оптужени је у алкохолисаном стању, са концентрацијом алкохола од 1,87 g/kg, након краће расправе ударио супругу дрвеном оклагијом дужине 80 цм, по лијевој нози у предјелу. Након тога је бацио њен мобилни телефон и цигарете на бетон, те јој упутио увредљиве ријечи, псовке и пријетње у присуству њиховог сина П.Ј. и снахе Ј.Ј., па је П.Ј. овај догађај пријавио службеницима ПС Рогатица”, наводи се у оптужници.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Вишеграду.
Уколико се докаже кривица Д.Ј. пријети новчана или казна до три године затвора.
