Logo
Large banner

Нова оптужница за породично насиље: Супругу ударио оклагијом!

Извор:

АТВ

12.09.2025

14:33

Коментари:

0
Илустрација
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подило је оптужницу против Д.Ј. из Рогатице због насиља у породици над својом супругом Н.Ј. коју је пијан ударио оклагијом!

Напад се догодио 2. јула 2023. године око 18.40 часова испред њихове породичне куће у мјесту Пљешевица код Рогатице. У оптужници се наводи да је Д.Ј. примјеном насиља, дрским или безобзирним понашањем угрозио спокојство, тјелесни интегритет и душевно здравље своје супруге Н.Ј.

”Оптужени је у алкохолисаном стању, са концентрацијом алкохола од 1,87 g/kg, након краће расправе ударио супругу дрвеном оклагијом дужине 80 цм, по лијевој нози у предјелу. Након тога је бацио њен мобилни телефон и цигарете на бетон, те јој упутио увредљиве ријечи, псовке и пријетње у присуству њиховог сина П.Ј. и снахе Ј.Ј., па је П.Ј. овај догађај пријавио службеницима ПС Рогатица”, наводи се у оптужници.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Вишеграду.

Уколико се докаже кривица Д.Ј. пријети новчана или казна до три године затвора.

Подијели:

Тагови:

насиље у породици

Рогатица

Оптужница

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner