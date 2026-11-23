Аутор:АТВ редакција
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Данијел Грубач (33) из Кнежева осуђен је у Основном суду у Котор Варошу на двије године затвора и новчану казну од 3.000 КМ због узгоја марихуане, недозвољеног држања оружја и угрожавања безбједности стрица, коме је пријетио убиством.
Пресуда је изречена након што је суд размотрио и прихватио споразум о признању кривице који је Грубач закључио са Окружним јавним тужилаштвом у Бањалуци.
За кривична дјела неовлашћене производње и промета опојне дроге и недозвољеног држања оружја или експлозивних материја осуђен је на јединствену казну од двије године затвора, док му је за угрожавање безбједности изречена новчана казна.
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Тај износ дужан је да плати у року од 30 дана од правоснажности пресуде. Уколико то не учини, биће покренута принудна наплата, а ако ни она не успије, новчана казна може бити замијењена затворском, тако што ће се за сваких 100 КМ одредити један дан затвора.
Према наводима из пресуде, Грубач је 21. јула ове године у мјесту Имљани код Кнежева угрозио сигурност стрица Зорана Грубача, и то у дворишту породичне куће коју користи.
Оптужени је позвао стрица да дође код њега, а када је овај стигао, сјео је поред њега на столицу, ухватио га за руку и рекао да га је позвао јер жели да га убије. Потом је узео аутоматску пушку без оквира и од жене иницијала М.М. затражио да му донесе метке. Када је то учинила, бацио их је и затражио пиштољ.
Све вријеме је држао стрица за руку и пријетио да ће побити њега и његову браћу те је узео пиштољ и уперио стрицу цијев у груди, говорећи: “Гледај ме у очи” и “Убићу те”. Након што је пиштољ бацио иза себе, преплашени стриц га је замолио да га пусти у тоалет, што је искористио да побјегне из дворишта – наведено је у пресуди, преноси "Глас Српске".
Додато је да је полиција дан касније, 22. јула, претресла кућу и двориште које Грубач користи у Имљанима. Том приликом пронађена је аутоматска пушка, преправљени гасни стартно-сигнални пиштољ “екол гедиз” калибра девет милиметара са оквиром, као и 182 метка различитог калибра.
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Осим оружја и муниције полиција је у дворишту открила и мини-плантажу марихуане. Утврђено је да је Грубач у 174 пластичне чашице напуњене земљом засадио стабљике индијске конопље, висине од 1,5 до 13 центиметара.
Због пронађеног оружја и засада индијске конопље осуђен је за недозвољено држање оружја и неовлашћену производњу и промет опојне дроге.
Данијел Грубач је раније долазио у сукоб са законом те је осуђиван у Србији и Аустрији. Пресудом Основног суда у Зајечару из 2020. године осуђен је на годину затвора због тешке тјелесне повреде.
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Покрајински суд за казнене предмете у Бечу Грубача је 2022. године осудио на двије године затвора због кривичног дјела из Закона о опојним дрогама.
Према неким ранијим причама он је боравио у Украјини на ратишту, гдје се борио на страни Русије.
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