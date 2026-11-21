Аутор:АТВ редакција
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Един Которић (1973) из Новог Села код Тешња, који је правоснажно осуђен на шест мјесеци затвора због блудних радњи над седмогодишњом дјевојчицом, ускоро би требао изаћи на слободу.
Према информацијама које је "Аваз" раније добио од Општинског суда у Тешњу, Которић је 25. маја ове године упућен на издржавање казне у Казнено-поправни завод Орашје, што значи да му шестомјесечна казна истиче крајем новембра.
Његов очекивани излазак из затвора изазива забринутост родитеља, посебно имајући у виду да су против њега поднесене још двије кривичне пријаве које се односе на наводе о сексуалном злостављању малољетних особа.
Због тога је "Аваз" упутио упит Кантоналном тужилаштву Зеничко-добојског кантона тражећи информацију о статусу ових предмета, као и о томе хоће ли, с обзиром на очекивани излазак Которића на слободу, бити предложено одређивање притвора или мјера забране ради заштите дјеце.
Одговор Тужилаштва до објављивања овог текста нису добили.
Подсјећамо, Которић је осуђен због блудних радњи над дјевојчицом која је у вријеме почињења кривичног дјела, 2022. године, имала само седам година. Пресуду је у децембру прошле године донио Општински суд у Тешњу.
Након што је "Аваз" објавио детаље овог случаја, јавиле су се и друге особе које тврде да су као дјеца биле жртве Которића. Мехо Мулалић, отац дјевојчице над којом је почињено кривично дјело, у "Авазовом интервјуу" испричао је да му се јавило најмање 11 особа с тврдњама о сличним искуствима.
„Аваз“ је потом објавио и потресну видеоисповијест још једне дјевојке, која је уз заштиту идентитета говорила о сексуалном злостављању које је, према њеним тврдњама, претрпјела као дјевојчица. О свему је говорио и њен отац, који је против Которића поднио кривичну пријаву.
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Кантонално тужилаштво ЗДК раније је за „Аваз“ потврдило да је запримило двије кривичне пријаве против Которића, у којима се као оштећене особе наводе малољетници. Тада су навели да се предмети налазе у фази пријаве и да, због заштите поступка, не могу износити више информација.
Важно је нагласити да се ове пријаве односе на засебне наводе који нису обухваћени правоснажном пресудом за коју Которић издржава затворску казну.
С обзиром на то да се приближава датум истека затворске казне, отвара се питање јесу ли надлежне институције подузеле потребне радње у вези с додатним пријавама и постоје ли законски основи за одређивање мјера којима би се спријечило евентуално угрожавање дјеце.
Од Тужилаштва ЗДК затражили су и информацију јесу ли у међувремену донесене тужилачке одлуке у овим предметима те хоће ли бити предложене мјере забране или притвор.
Родитељи који су раније јавно говорили о овом случају тражили су од надлежних институција да заштита дјеце буде приоритет и да се испитају сви наводи о евентуалним другим жртвама.
(Аваз)
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