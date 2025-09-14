Logo

Осумњичени чланови Удружења "Пантер" предати Тужилаштву КС

Аутор:

Огњен Матавуљ

14.09.2025

11:47

Осумњичени чланови Удружења "Пантер" предати Тужилаштву КС
Фото: Тужилаштво Кантона Сарајево

Осумњичени чланови Удружења "Пантер" Исмет Поробић, Алдин Чанчар, Јасмин Хаџић, Алем Хаџић и Семир Султановић предати су у надлежност Тужилаштва КС.

Биће задржани 24 сата и у том законском року, одступајуће тужитељке одлучиће о евентуалном приједлогу за притвор.

У току дана бит ће испитан и Ахмед Џиновић у КПЗ Бихаћ и за њега ће бити донесена тужилачка одлука у наредних 24 сата.

Предата је у надлежност Тужилаштва КС и Лајла Султановић, која се сумњичи да је заједнички дјеловала с осталим члановима Удружења.

