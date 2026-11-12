Отац претученог дјечака из Требиња: Скоро двије године чекамо правду, од обећања ништа!

Аутор:АТВ редакција
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Отац претученог дјечака из Требиња, Милад Јерковић, обратио се АТВ-у изражавајући незадовољство због, како каже, дуготрајног судског поступка и изостанка конкретних резултата у случају који се догодио у јануару 2025. године.
Јерковић наводи да породица ни након годину и десет мјесеци није дочекала судски епилог, нити добила конкретне информације о току поступка.
Истиче да су им раније упућивана увјеравања да ће случај бити ријешен у разумном року, посебно имајући у виду да је ријеч о хитном предмету.
"Тужно и жалосно је гледати како, по ријечима тужилаштва, хитни случајеви завршавају. Можете замислити колико трају случајеви који нису хитни. Од свих обећања остало је само празно обећање и ништа више од тога", наводи Јерковић.
Породица, како истиче, сумња у рад требињског суда и тужилаштва, а посебно их забрињавају информације које, како тврди, добијају незванично, о промјени тужиоца и могућем утицају политичких и родбинских веза на ток поступка.
Јерковић наглашава да из суда и тужилаштва не добијају информације о томе докле се стигло са случајем, због чега је додатно нарушено њихово повјерење у правосудне институције.
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"Из нашег случаја јасно се види да закона и државе нема за обичне грађане. Да у овој мјери нема ни закона ни правде, нисам могао да вјерујем док се лично нисам увјерио када се овај случај десио", поручује Јерковић.
Породица, како истиче, не тражи ништа осим да институције раде свој посао и да се случај оконча у складу са законом јер се кажу неки други слични случајеви рјешавају за свега неколико мјесеци.
Јерковић је позвао надлежне да одговоре због чега поступак толико дуго траје и када породица може очекивати правосудни епилог.
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