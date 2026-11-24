Аутор:АТВ редакција
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У акцији „Емисар“, коју су провели Министарство унутрашњих послова Републике Српске и Агенција за истраге и заштиту БиХ (СИПА), ухапшено је пет особа које су помагале бјегунцу Ђорђу Ждрали након покушаја убиства Косте Пандуревића.
Како је раније објављено, претресена је имовина у власништву Ђорђа Ждрале, али њему се и даље губи сваки траг.
У оквиру акције „Емисар“ ухапшени су Насер Орић, бивша посланица у Народној скупштини Републике Српске Николина Шљивић, Месуд и Мустафа Мустафић, те адвокат Синиша Дерганц.
(Аваз)
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