Аутор:Огњен Матавуљ
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Због разбојништва над католичким свештеником Филипом Маршићем ухапшен је Горан Хубијар из Београда, који је раније осуђен на 16 година затвора због покушаја убиства двојице полицајца у Брчком, потврђено је за АТВ.
Хубијар годинама пролази кроз полицијске евиденције због више кривичних дјела које је починио на подручју Србије, Хрватске и БиХ. Он ће током дана бити спроведен у надлежност Тужилаштва Брчко дистрикта, а више ифорација о цијелом случају биће саопштено на конференцији за медије у 14 часова.
Хубијар је живио на релацији Београд – Брчко, а у септембру 2010. године правоснажно је осуђен на 16 година затвора због покушаја убиства двојице полицајаца 7. марта у Брчком и других кривичних дјела. У пресуди се наводило да је из ватреног оружја пуцао према полицајцима и том приликом је једног теже ранио.
Хроника
Снимак хапшења осумњиченог за разбојништвом над жупником у Брчком
Истом пресудом оглашен је кривим за неовлаштен промет дрогом и тешку крађу. Претходно је 2009. осуђен за тешке крађе и омогућавање уживања опојне дроге, што му је урачунато у јединствену казну од 16 година.
О свом животу, као и пуцњави ка полицицији Хубијар је причао јавно у емисији ”Случајеви X”.
Подсјетимо, Филип Маршић нападнут је 17. новембра по доласку у жупну кућу у Боћу. Нападач га је сачекао и пријетећи ножем тражио му новац. Дошло је до борбе током које је Маршић задобио седам површинских убода ножем. Маршић је успио изаћи из куће и поћи према улици, гдје је прескочио ограду. У тим тренуцима наишле су комшије које су га превезле у Хитну помоћ.
Хроника
Жупник из Брчког задобио седам убода, спасиле га комшије
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