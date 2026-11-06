Паљанин тешко повријеђен у тучи, тројица ухапшена, за једним се трага

Аутор:Огњен Матавуљ
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Паљанска полиција ухапсила је П.Ђ, П.Г. и П.Н. и трага за Т.Њ. сви из Пала због сумње да су учествовали у тучи у којој је једна особа тешко повријеђена.
У ПУ Источно Сарајево наводе да им је цијели случај пријављен јуче око два сата иза поноћи.
”Полицијској станици је пријављено да је у угоститељском објекту у Палама дошло до туче између више лица, у којој је једна особа повријеђена. Повријеђеном је указана љекарска помоћ у Болници ”Србија” у Источном Сарајеву, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
Додају да полиција спроводи све оперативне мјере и радње на расвјетљавању цијелог случаја, који је квалификован као кривично дјело наношења тешки тјелесних повреда.
”За сада су ухапшени П.Ђ., П.Г. и П.Н. сви из Пала, док се наставља рад на пронаску Т.Њ. из Пала”, наводе у полицији.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
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