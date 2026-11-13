Патковићу 10 година затвора за убиство заробљеног команданта ХВО-а у Зеници

Аутор:АТВ редакција
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Шериф Патковић, ратни командант Другог батаљона 7. муслиманске бригаде такозване Армије БиХ, осуђен је у Суду БиХ на 10 година затвора због ратног злочина над заробљеницима у јануару 1993. године у селу Дусина код Зенице.
Патковић је оглашен кривим за убиство локалног команданта Хрватског вијећа одбране Звонка Рајића, у којег је пуцао док је рањен лежао на земљи.
У пресуди се наводи да је злочин почињен 26. јануара 1993. године након што је такозвана Армија БиХ овладала селом Дусина.
”Оптужени је убио ратног заробљеника Звонка Рајића, команданта ХВО Дусина, тако што му је пришао док је рањен лежао на земљи. Рекао му је: ”Што нам убисте командира!?”, а потом му је из ”шкорпиона” пуцао у главу и прса”, наводи се у пресуди.
Патковић није присуствовао изрицању пресуде и суд је донио рјешење којим су му одређене мјере забране путовања и периодичног јављања у полицији.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Апелационом одјељењу Суда БиХ.
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