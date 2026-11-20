Аутор:Огњен Матавуљ
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Антонио Пављашевић (34) и Ајдин Ђуг (43) из Тузле осуђени су у Суду БиХ на по двије године затвора због неовлаштеног промета 527 грама кокаина.
Пресуда је изречена након што су оптужени са Тужилаштвом БиХ склопили споразум о признању кривице, који се суд прихватио.
Обојица су оглашени кривим за неовлаштени промет дрогом. У изречену казну урачунато им је вријеме проведено у притвору од 15. јула до 13. октобра 2025. године.
”Оптужени су оглашени кривима што су у јулу мјесецу 2025. године, на територији БиХ и Хрватске у намјери стицања противправне имовинске користи постали чланови организоване групе људи и неовлаштено вршили међународни пренос дроге”, саопштио је Суд БиХ.
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Пављашевић и Ђуг ухапшени су 15. јула након што су преко граничног прелаза Орашје покушали да прокријумчаре 527 грама кокаина. Дрога је, приликом детаљне контроле, откривена у аутомобилу ”шкода”, хрватских регистарских ознака.
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